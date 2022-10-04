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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين عبدالوهاب تفجر مفاجأة عن تأخر أغنيتها الأخيرة المترو | تفاصيل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل إطلاق أغنيتها الجديدة المترو، مؤكدة أنه تم إطلاق الأغنية أمس على السوشيال ميديا وفي الأسواق.

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عن تأخر أغنيتها الأخيرة، علقت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، قائلة :"نزلت امبارح أغنية جديدة، اسمها المترو، و تأخرت شوية، لأسباب معينة، وأغنية حلوة، وكتبها أمير طعيمة، ووزعها نبولسي". 

عملت مع مجموعة محترمة


وتابعت شيرين عبدالوهاب، أن :"عملت مع مجموعة محترمة، وكبرت بهم، وبالناس دي واحنا وحدنا لا نستطيع فعل أي شيء".
 

شيرين عبدالوهاب المترو السوشيال ميديا لفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب شيرين

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