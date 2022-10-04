شيرين عبدالوهاب تفجر مفاجأة عن تأخر أغنيتها الأخيرة المترو | تفاصيل

كشفت الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل إطلاق أغنيتها الجديدة المترو، مؤكدة أنه تم إطلاق الأغنية أمس على السوشيال ميديا وفي الأسواق.



عن تأخر أغنيتها الأخيرة، علقت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، قائلة :"نزلت امبارح أغنية جديدة، اسمها المترو، و تأخرت شوية، لأسباب معينة، وأغنية حلوة، وكتبها أمير طعيمة، ووزعها نبولسي".

عملت مع مجموعة محترمة



وتابعت شيرين عبدالوهاب، أن :"عملت مع مجموعة محترمة، وكبرت بهم، وبالناس دي واحنا وحدنا لا نستطيع فعل أي شيء".

