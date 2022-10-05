المتيني: مصر من أرخص دول العالم في عمليات زراعة الأعضاء.. فيديو

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن عمليات زراعة الأعضاء كبيرة، مشيرا إلى أن لها مضاعفات كثيرة نتعامل معها.

وقال محمود المتيني، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تكاليف عملية زراعة الأعضاء باهظة وتصل من 350 الف لـ 700 الف جنيه بسبب مستلزمات العملية وحسب المستشفى.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن مصر من أرخص دول العالم في عمليات زراعة الأعضاء، مؤكدا أنه لم تتوقف عمليات زراعة الأعضاء في مصر لم تتوقف بسبب مادي.

لها مضاعفات كثيرة

وأشار محمود المتيني إلى أن عمليات زراعة الأعضاء كبيرة ولها مضاعفات كثيرة نتعامل معها



