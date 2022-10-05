بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل اللانشون البيتي

طريقة عمل اللانشون البيتي بمذاق أحلي ومضمون أكثر من الجاهز لكن بدون جبنة أو بيض و الطعم رائع ويناسب السندوتشات المدرسة و الفطور .



المقادير عمل اللانشون البيتي



كيلو صدور دجاج او او اوراك او فرخة كاملة

حبة بصل متوسطة

حبة جور متوسطة

ورق لورا

لتر ماء

ملح و فلفل

٢ ملعقة كبيرة جيلاتين

حبة بنجر(شمندر) اختياري للون تستبدل بلون طعام أحمر أو ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح



الطريقة لعمل اللانشون البيتي



-في حلة عميقة يوضع الماء ليغلي ثم يضاف البصلة و الجزر وورق اللورا و الدجاج و الملح و يغطي و يترك الدجاج حتي يستوي تماما

- بعد ان ينضج الدجاج يخلي اللحم من العظم و الجلد

-نبشر البنجر بمبشرة و نصفيه و نأخذ الماء الأحمر اللي بيخرج منه او نستخدم لون غذائي او بدون ألوان عادي

- يذوب الجيلاتين مع كوب و نصف شوربة ساخنة

في وعاء عميق يوضع الدجاج و البهارات و البصلة و الجزر الموجودين في الشوربة و ماء البنجر و الجيلاتين بالشوربة

- نخلط المكونات معا بالخلاط او بالهاند بلندر حتي يصبحوا قوام كريمي و تقيل

- يوضع خليط اللانشون في زجاجة بلاستيكية مقطوع نصفها او في أكواب او علبة مناسبة و يغطي جيدا ثم يوضع في الثلاجة ليلة كاملة