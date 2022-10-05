قنصل مصر بشيكاغو يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث

بحث السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي مع الدكتور ديفيد أندرسن رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث بمصر التعاون البحثي والأكاديمي بين المؤسسات المصرية والأكاديمية.



وقال السفير أبو العينين، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، إن هذا جاء خلال اللقاء مع الدكتور أندرسن الذي يزور شيكاجو حاليا مع وفد من المعهد ضمن جولة بعدد من الولايات الأمريكية.



وأضاف السفير أن اللقاء تطرق كذلك لتعزيز التعاون بين المصريين وخصوصا العلماء والأكاديميين بولايات وسط الغرب الأمريكي والمؤسسات البحثية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.



ونوه السفير إلى أن اللقاء حضرته كذلك الدكتورة لويز بيرتيني المديرة التنفيذية للمعهد الأمريكي للأبحاث بمصر والدكتورة ليسكا راداتشي نائبة المديرة التنفيذية.



واستعرض المشاركون بروتوكولات التعاون بين وزارة الخارجية ومعهد البحوث الأمريكية بمصر وعلاقات التميز مع وزارات الثقافة والآثار والسياحة والجامعات المصرية والتعاون في تطوير قواعد بيانات المتاحف والاكتشافات الأثرية بمصر.



وأكد القنصل خلال اللقاء حرصه على تحقيق المزيد من التعاون بين الجالية المصرية في شيكاغو وولايات وسط الغرب والجامعات ومراكز البحوث المصرية الأمريكية.



كما حضر اللقاء رؤساء الأقسام المصرية بالمتاحف الكبرى الثلاث بشيكاغو حيث أعربوا عن تطلعهم لتعزيز التعاون بما يحقق تطوير المعارض الخاصة بهذه الأقسام بالمتاحف الثلاثة وعزمهم تنظيم لقاءات ومحاضرات تعريفية للتعريف بالحضارة المصرية الفرعونية وما حققته مصر من تطوير في مجال الآثار والمتاحف الجديدة بمصر.