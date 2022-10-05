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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مش بتعرف تدخل الحمام.. صاحبة أطول أظافر في العالم تتحدث عن معاناتها|شاهد

صاحبة أطول أظافر
صاحبة أطول أظافر في العالم

تحدثت السيدة  ديانا ارمسترونج، البالغة من العمر 63 عامًا، صاحبة أطول أظافر في العالم والتي تبلغ 42 قدمًا، عن معاناتها اليومية في حياتها بسبب أظافرها الطويلة والتي تدفعها أحيانًا للإصابة بالاكتئاب بسبب عدم تمكنها من التعايش في الحياة اليومية. 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن السيدة " ديانا ارسمترونج" الأمريكية المسنة تم استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية،  بعد دخولها موسوعة جينيس بسبب أظافرها الطويلة والتي ظلت 25 عامًا لا تزور صالون التجميل وتقوم بتقليمها وتهذيبها. 

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السبب مأساوي.. عجوز أمريكية تدخل موسوعة جينيس كصاحبة أطول أظافر في العالم

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الوادي الجديد تُنفّذ أطول سلسلة للتمور بموسوعة جينيس


وقالت السيدة إنها مرت بحادث مأساوي منذ 25 عامًا، تسبب في دخولها في حالة من الحزن والاكتئاب وهو وفاة ابنتها والتي كانت تبلغ من العمر حنيها 16 عامًا، لكن ربَّ ضارة نافعة فقد كانت لا ترغب في قص أظافرها عقب وفاة ابنتها وظلت 25 عامًا بدون تقليم لهم. 


فوجئت السيدة أنها دخلت موسوعة جينيس بسبب أظافرها الطويلة للغاية، ولكن قالت السيدة إن الحقيقة المؤلمة أن دخول الموسوعة تسبب في معاناة لها في حياتها اليومية، لأنها أظافرها تعرضها للإحراج في بعض الأماكن وبالتحديد إذا رغبت في قضاء حاجتها، فإنها تختار أكبر مرحاض حتى تتمكن من الدخول هي وأظافرها الطويلة . .


جدير بالذكر أن السيدة "ديانا"، أوضحت في اللقاء الذي أجرته من مدة، أنها تواجه مشاكل كثيرة في حياتها اليومية، لأنها لا تتمكن من قيادة السيارة لأنها تخرج يدها من الشباك بسبب أظافرها، ولا تتمكن من ارتداء فساتين لأنها لا تتمكن من إغلاق سوستة الفستان ومشاكل كثيرة بسبب أظافرها وأيضا عدم رغبتها في قص أظافرها. 

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