عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير المصري: أعود للسينما العربية بفيلم "هاشتاج جوزني"

أمير المصري
أمير المصري

أكد الفنان الشاب أمير المصري الحائز على جائزة البافتا كأفضل ممثل عن فيلم "ليمبو" عام 2021، أن نجاحه في السينما العالمية لا يتعارض مع تواجده على الساحة المصرية والعربية.


وقال أمير المصري: أعلم جيدا أهمية المشاركة في الأعمال الفنية في الغرب وبالتحديد في هوليوود، ولكن ذلك لا يعني أن ننسى المشاركة والتواجد في السينما المصرية والعربية، والتي لها مكانة عالمية وساهمت في تقديم العديد من الأعمال والقامات الفنية التي وصلت للعالمية.

أمير المصري: طرح الموسم الخامس من مسلسل The Crown في أكتوبر| فيديو

فخور جدا.. أمير المصري يعلق على تجسيد شخصية محمد الفايد في the crown


وأشار المصري إلى أنه سيعود من جديد للساحة الفنية العربية من خلال فيلم "هاشتاج جوزني"، من إخراج عصام نصار، ويشاركه البطولة ميان السيد، وبيومي فؤاد، وصابرين، والفنانة الاستعراضية دينا، واسلام إبراهيم وعدد من النجوم.
وأضاف المصري: الفيلم من النوعية التي تستهدف شريحة كبيرة في عالمنا العربي، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من أن يفقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي الي زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.


جدير بالذكر أن الظهور الأول لأمير المصري كان مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، قام بعدها بالمشاركة في عدد من الأعمال المصرية والأجنبية، ليكون انتقاله نحو العالمية من خلال فيلم "ليمبو" الذي فاز بالجائزة الذهبية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 ، ودخوله القائمة الواعدة لوجوه شاشة الغد البريطانية، كأحد الوجوه الصاعدة في عام 2021، لتتوالى الأدوار بعدها وعلى رأسها أدائه لدور محمد الفايد في المسلسل الشهير (The Crown)، وفيلم ماء ورد للمخرج العالمي جون ستيوارت، إضافة لأدواره في فيلم "ساس روج هيروز"، وأيضا فيلم "كلوب زيرو" مع المخرجة العالمية جيسيكا هاوسنر، و "إن كاميرا" لخالد النقاش.

أمير المصرى الفنان الشاب أمير المصري ليمبو البافتا جائزة البافتا السينما المصرية ميان السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش ونجم فريق شارموفرز يستعدان لطرح "دي حلاوة"

أخبار الفن| تصريح جرئ من مادلين طبر عن المثلية الجنسية.. أول تعليق من سماح أنور على عدم شربها المياه

اليوم.. مؤتمر صحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

أغنية المترو لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من نصف مليون مشاهدة

سماح أنور: بشرب مياه ولا لأ ده يفيد الناس في إيه؟

ثراء جبيل تشارك محمد رمضان فيلم مرزوق وإيتو

مادلين طبر: لا أبرر المثلية الجنسية ولا أدينها

جال جادوت وزوجها بشوارع بيفرلي هيلز.. شاهد

ترشيحاتنا

إيريني تنشر نتائجها عن شهر سبتمبر حول ليبيا

الحكومة: منفتحون على أي أفكار تعزز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الاقتصاد

تشيرت الأهلي الجديد.. إعجاب وانتقادات واختفاء شعار نادي القرن.. شاهد

بمشاركة21 جهة محلية ودولية.. مدبولي: المؤتمر الاقتصادي يستمر 3 أيام

الوزراء يعلن إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق لـ المؤتمر الاقتصادي| تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكوري الجنوبي بيوم التأسيس الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين والإقتصاديين للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

فيديو جريء.. ابنة عمرو تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

دراسة: الشيكولاتة مفيدة لعلاج زيادة الكوليسترول

جاكيت كلاسيكي وبوت.. سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

تفاصيل جديدة في واقعة بلطجي دمياط.. بتر يد سيدة وألقى أذن شاب|فيديوجراف

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَطُوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ