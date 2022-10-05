أمير المصري: أعود للسينما العربية بفيلم "هاشتاج جوزني"

أكد الفنان الشاب أمير المصري الحائز على جائزة البافتا كأفضل ممثل عن فيلم "ليمبو" عام 2021، أن نجاحه في السينما العالمية لا يتعارض مع تواجده على الساحة المصرية والعربية.



وقال أمير المصري: أعلم جيدا أهمية المشاركة في الأعمال الفنية في الغرب وبالتحديد في هوليوود، ولكن ذلك لا يعني أن ننسى المشاركة والتواجد في السينما المصرية والعربية، والتي لها مكانة عالمية وساهمت في تقديم العديد من الأعمال والقامات الفنية التي وصلت للعالمية.



وأشار المصري إلى أنه سيعود من جديد للساحة الفنية العربية من خلال فيلم "هاشتاج جوزني"، من إخراج عصام نصار، ويشاركه البطولة ميان السيد، وبيومي فؤاد، وصابرين، والفنانة الاستعراضية دينا، واسلام إبراهيم وعدد من النجوم.

وأضاف المصري: الفيلم من النوعية التي تستهدف شريحة كبيرة في عالمنا العربي، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من أن يفقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي الي زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.



جدير بالذكر أن الظهور الأول لأمير المصري كان مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، قام بعدها بالمشاركة في عدد من الأعمال المصرية والأجنبية، ليكون انتقاله نحو العالمية من خلال فيلم "ليمبو" الذي فاز بالجائزة الذهبية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 ، ودخوله القائمة الواعدة لوجوه شاشة الغد البريطانية، كأحد الوجوه الصاعدة في عام 2021، لتتوالى الأدوار بعدها وعلى رأسها أدائه لدور محمد الفايد في المسلسل الشهير (The Crown)، وفيلم ماء ورد للمخرج العالمي جون ستيوارت، إضافة لأدواره في فيلم "ساس روج هيروز"، وأيضا فيلم "كلوب زيرو" مع المخرجة العالمية جيسيكا هاوسنر، و "إن كاميرا" لخالد النقاش.