بث مباشر| كلمة مهمة لـ مدبولي بعد اجتماع الحكومة

فى خدمة مميزة من صدي البلد، نقدم لكم بثا مباشرا لـ كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماع الحكومة الذى تم اليوم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوزراء من مقر المجلس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

واستهل مدبولي الاجتماع بتقديم التهاني للقيادة السياسية و الشعب المصري بمناسبة نصر 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف .

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .

وبحث المجلس استعدادات توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار والموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات وموقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.

