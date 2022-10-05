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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: لا مزايدة على المصريين والرئيس في حب الرسول واحترامه وإجلاله

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاحتفال بالمولد النبوي يحدث في الدولة كل عام، ولكن الاحتفال الدائم بالمولد النبوي تأكيد لكل عام على احترام الدولة للقيم والشعائر الدينية، ولمكانة رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام.

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وأضاف، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أننا اليوم رأينا احتفالية تليق بحبنا وإدراكنا لعظمة ومكانة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قائد الدولة الذي جمع علماء الدولة وقيادات الدولة في احتفال أعلنته الدولة للاحتفال بنبي هذا العالم ونبي هذه الدولة وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.


ولفت إلى أن الدولة عندما تجتمع برجالها وفرسانها وجيشها وعلمائها ودعاتها ودعاة العالم الإسلامي للاحتفال والحفاوة بهذه المكانة التي يمثلها الرسول الكريم، فيعرف الجميع أن لا مزايدة على المصريين والدولة المصرية ورئيسها في حب الرسول واحترامه وإجلاله وتبجيله وتكريمه، فالحب للنبي ليس مجالا للمزايدة والمفاوضة مع أحد.

خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون الدولة علماء الدولة

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