مسابقة جديدة لـ وظيفة معلم مساعد.. و 8 شروط للتعين بالقانون

مسابقة معلم مساعد.. أعلنت الحكومة، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إجراء مسابقة تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة، وهي الوظائف التي لم تستكمل في المسابقة التي تم إعلان نتيجتها اليوم على أن يفتح باب التقديم فيها نهاية الأسبوع المقبل،.

الإعلان عن مسابقة وظيفة معلم مساعد

وأشار القرار الخاص بالإعلان عن مسابقة معلم مساعد إلى أن الـ 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

وكشف عن أن المحافظات التي سيتم إجراء المسابقة التكميلية بها هي: "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، والبحر الأحمر".

فما هي شروط التقديم في الوظائف وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، ومنها مسابقة معلم مساعد رياض أطفال، والتي أعلنت عنها الحكومة منذ قليل..؟

إجراءات عقد مسابقات التعيين

مسابقة معلم مساعد.. ونص قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف يكون بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة تشكل لعقد الاختبارات، ويشرف عليها الوزير المختص.

وبالنسبة لنتيجة الاختبارات والتعيين، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين في الوظائف ومنها وظيف معلم مساعد رياض أطفال، بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان الذي تم عقده، وفي حال التساوي، يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا فالأقدم في التحرج، وفي الأخير الأكبر سنا.

وألزم القانون أن يكون التقديم في الوظائف الشاغرة لا يقل عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

شروط شغل الوظائف

وقد وضع قانون الخدمة المدنية 8 شروط للتعين في الوظائف، ومنها وظيفة معلم مساعج، جاءت كالتالي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظات المتاح لها التقديم في مسابقة معلم مساعد رياض أطفال، هي: القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، والبحر الأحمر".