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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن عزب يعلن افتتاح دار مسنين للفنانين.. فيديو

الفنان أيمن عزب
الفنان أيمن عزب

قال الفنان أيمن عزب،"كل الأعمال إللي عملتها ، أنا راضي عنها، مش فاكر حاجه أقول يارتني ما عملتها، بس في أدوار ممكن أقول يارتني كنت عملتها أحسن من كدة، و يارتني كان عندي الخبره بتاعت دلوقتي، و كنت هخلص المعهد في 4 سنين مش في 9 سنين".

وأضاف أيمن عزب أثناء أستضافته مع برنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا"المذاع على فضائية "cbc"، أنه كان يتمنى الزواج مبكراً، لكنه تزوج متأخراً، مؤكداً أن لا يهتم بوسائل التواصل الاجتماعي ، و ليست أمر هام في حياته.

حقيقة إنشاء دار مسنين للفنانين

وتابع:" في حاجات يارتني ما عملتها في حياتي، و لما بقرأ خبر على السوشيال ميديا لازم اتأكد من مصدره، لأن أحنا شوفنا حاجات بيطلعوا صورة و صوت ، و هو مش حقيقي".

وأوضح الفنان أيمن عزب، أنه سوف يتم افتتاح دار مسنين، لرعاية كبار السن من الفنانين، في مدينة السادس من أكتوبر، مضيفة أن هذا الدار لا يهدف للربح ، و يمكن أن تضم بعض الحالات التي تحتاج إليها، وإشهاره بوزارة التضامن الاجتماعي.
 

 

أيمن عزب دار مسنين وزارة التضامن الاجتماعي الفنانين رعاية كبار السن

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