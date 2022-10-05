أيمن عزب يعلن افتتاح دار مسنين للفنانين.. فيديو

قال الفنان أيمن عزب،"كل الأعمال إللي عملتها ، أنا راضي عنها، مش فاكر حاجه أقول يارتني ما عملتها، بس في أدوار ممكن أقول يارتني كنت عملتها أحسن من كدة، و يارتني كان عندي الخبره بتاعت دلوقتي، و كنت هخلص المعهد في 4 سنين مش في 9 سنين".

وأضاف أيمن عزب أثناء أستضافته مع برنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا"المذاع على فضائية "cbc"، أنه كان يتمنى الزواج مبكراً، لكنه تزوج متأخراً، مؤكداً أن لا يهتم بوسائل التواصل الاجتماعي ، و ليست أمر هام في حياته.

حقيقة إنشاء دار مسنين للفنانين

وتابع:" في حاجات يارتني ما عملتها في حياتي، و لما بقرأ خبر على السوشيال ميديا لازم اتأكد من مصدره، لأن أحنا شوفنا حاجات بيطلعوا صورة و صوت ، و هو مش حقيقي".

وأوضح الفنان أيمن عزب، أنه سوف يتم افتتاح دار مسنين، لرعاية كبار السن من الفنانين، في مدينة السادس من أكتوبر، مضيفة أن هذا الدار لا يهدف للربح ، و يمكن أن تضم بعض الحالات التي تحتاج إليها، وإشهاره بوزارة التضامن الاجتماعي.

