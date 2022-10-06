سيد معوض: من الصعب توقع تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. فيديو



يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من الصعب توقع تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،تشكيل الاهلي أمام الاتحاد المنستيري لا يمكن توقعه لأننا لا نعلم قناعات كولر حتى الآن.

وأضاف معوض، اتحاد الكرة لابد أن يركز في ملف اعداد المدربين بشكل عام.

رسالة معوض لاتحاد الكرة..

وأتم معوض، اتحاد الكرة لابد أن يركز في ملف إعداد المدربين بشكل عام، لابد أن يكون هناك تواصل مع المدربين وتوفير لهم دورات تدريبية، المدرب مثل اللاعب.

واسترجع معوض ذكريات مباراة إيطاليا في كأس القارات مؤكدًا إن جاتوزو لاعب وسط إيطاليا هو من تسبب في إصابته خلال هذه المباراة وعدم المشاركة في مباراة أمريكا.