تامر حسنى وأبيوسف والعسيلى فى زيد بارك.. 14 أكتوبر

يحيى المطرب تامر حسنى ومحمود العسيلى وعزيز مرقة ومغنى الراب أبيوسف، حفلا غنائيا فى زيد بارك يوم 14 أكتوبر الجارى.

وطرح مطرب الراب أبيوسف أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “هع”، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

أغنية “هع” غناء أبيوسف والموزع الموسيقي إسماعيل نصرت، وقد تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وكان أبيوسف فى أولى تجاربة التمثيلية، شارك في مسلسل “الليلة واللى فيها”، حيث كشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بدوره فى مسلسل “الليلة واللى فيها” والذى يعرض له حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال “أبيوسف”، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”، “إن "دور حاتم كان من الشخصيات الصعبة، وهو أولى تجارب التمثيل لي، وقررت حضور بعض الجلسات الفنية من أجل إتقان الدور”.

وأضاف أبيوسف: “لم أتابع ردود أفعال الجمهور لأنى بخاف منها سواء كانت إيجابية أو سلبية، وواثق كثيرا فى آراء أسرتى والدى ووالدتى تحديدا”.