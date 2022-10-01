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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتألق في أحدث ظهور له عبر انستجرام

صدى البلد

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألق تامر حسني من أحد الافراح ، مما حاز علي اعجاب متابعيه.

كامل العدد .. تامر حسني يحيي حفلاً ضخمًا في قصر القبة

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و كان قد أحيا المطرب تامر حسني مساء اليوم حفلاً غنائيًا ضخما داخل قصر القبة وسط حضور جماهيري ضخم، حيث إن تامر كان يستعد لهذا الحفل منذ عدة أيام من خلال عمل بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية.

وقدم تامر حسني حتى الآن عدد كبير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وتحديدا أغاني ألبومه الأخير عشأنجي والذي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبها أكثر من مرة.

كما قدم تامر حسني عددا من أغانيه الشهيرة وكانت البداية مع أغنية هو ده، ثم أتبعها بالكثير من الأغاني النجاحة ومنها  حلو المكان، عيش بشوقك، كفاياك اعذار، ارجعلي، صعبة، ناسيني ليه، ونور عيني، حب يعجزك، من النهارده هدلعني.

 

 

 

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