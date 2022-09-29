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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد .. تامر حسني يحيي حفلاً ضخمًا في قصر القبة

تامر حسني
تامر حسني

أحيا المطرب تامر حسني مساء اليوم حفلاً غنائيًا ضخما داخل قصر القبة وسط حضور جماهيري ضخم، حيث إن تامر كان يستعد لهذا الحفل منذ عدة أيام من خلال عمل بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية. 

وقدم تامر حسني حتى الآن عدد كبير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وتحديدا أغاني ألبومه الأخير عشأنجي والذي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبها أكثر من مرة.

كما قدم تامر حسني عددا من أغانيه الشهيرة وكانت البداية مع أغنية هو ده، ثم أتبعها بالكثير من الأغاني النجاحة ومنها  حلو المكان، عيش بشوقك، كفاياك اعذار، ارجعلي، صعبة، ناسيني ليه، ونور عيني، حب يعجزك، من النهارده هدلعني.
 
تامر حسني يحقق الأرقام القياسية 

ومازال النجم تامر حسني مستمر في حصاد الأرقام القياسية  بأعلى حضور جماهيري في تاريخ الإسكندرية حيث تخطى حفله أمس النصف مليون شخص. أكد منظم الحفل أدهم بكري أن الفنان تامر حسني سجل  رغم عدم سعة المكان لهذا العدد ذهب الجمهور ايضاً و ظل يسمع الحفل خلف المسرح و على اطراف المكان حتى وصول الجمهور الى حد الشارع العمومي في سابقة أولى من نوعها. 

وأعرب الفنان تامر حسني عن إعجابه الشديد بالجمهور السكندري و نظامه و طاقته الايجابيه الضخمة من طلاب الثانوية العامة و ضيوفهم من كل الأعمار والمحافظات المصرية. 

كما أكد على سعادته بقوة حفاوة استقبال الجمهور له ووصفها بمحبة الأهل  ، و انه سعيد بتحقيقه اعلى حضور جماهيري في مصر على مدار مشوار حياته و تخطت الحفل رقمه الاسطوري السابق بالمغرب ،حيث حضر حفله بالمغرب أكثر من ٤٠٠ ألف شخص و أمس حقق حسني الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الحفلات الغنائية بمصر  ، قدم تامر ١٢ موهبة مصرية من جميع محافظات مصر للغناء معه أغنية وانت بعيد من فيلم بحبك على المسرح وسط ترحاب هائل من شعب إسكندرية الذي اثنى على قوة المواهب. 

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