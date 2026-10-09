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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماليزيا تغلق المدارس في عدة ولايات بسبب الضباب الدخاني

الضباب الدخاني يغطي أجواء كوالالمبور
الضباب الدخاني يغطي أجواء كوالالمبور
خاطر عبادة

أعلنت وزارة التعليم الماليزية إغلاق المدارس في عدة ولايات ومناطق، بينها العاصمة الاتحادية والإدارية، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزيرة التعليم فضلينة سيدك في منشور على فيسبوك مساء الخميس، إن الإغلاق يشمل ولايات جوهور وملقا ونيجيري سيمبيلان وسيلانجور في شبه الجزيرة الماليزية، إضافة إلى العاصمة كوالالمبور ومركزها الإداري بوتراجايا، وكذلك منطقة رومبين بولاية باهانج.

وأضافت: "طلبت من جميع إدارات التعليم الحكومية ومكاتب التعليم في المقاطعات مواصلة مراقبة وضع الضباب واتخاذ إجراءات فورية إذا تطلب الوضع ذلك".

ويصنف مؤشر تلوث الهواء في ماليزيا جودة الهواء بأنها "غير صحية" من 101 إلى 200، و"غير صحية للغاية" من 201 إلى 300، و"خطيرة" فوق 300، وسجلت 37 منطقة صباح الجمعة مستويات غير صحية وفق بيانات الحكومة.

وتكافح إندونيسيا لاحتواء حرائق الغابات والأراضي في عدة مقاطعات، ما تسبب في ضباب كثيف وصل إلى دول مجاورة بينها ماليزيا وسنغافورة.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الخميس، أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الضباب، مؤكداً استعداد ماليزيا لتقديم المساعدة، وأنه طلب من وزير الخارجية الضغط لعقد اجتماع لوزراء دول رابطة آسيان لتنسيق استجابة إقليمية ودعم جهود إندونيسيا.

ماليزيا الضباب الدخاني كوالالمبور أندونيسيا

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