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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان وأمريكا تجددان التأكيد على تعزيز التعاون المشترك لضمان استقرار المحيطين الهندي والهادئ

اليابان وأمريكا تجددان التأكيد على تعزيز التعاون المشترك لضمان استقرار المحيطين الهندي والهادئ
اليابان وأمريكا تجددان التأكيد على تعزيز التعاون المشترك لضمان استقرار المحيطين الهندي والهادئ
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو ومبعوثو الولايات المتحدة لدى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، استمرار التعاون الوثيق بين البلدين لضمان الاستقرار والازدهار الإقليميين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية اليابان مع 12 دبلوماسيا أمريكيا، في العاصمة اليابان طوكيو، بحضور مسئولين أمريكيين بارزين من بينهم السفيرين الأمريكيين لدى اليابان والصين.

وأشار موتيجي، خلال الاجتماع، إلى أن التحالف الياباني الأمريكي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التدهور المستمر للبيئة الأمنية الإقليمية، معربا عن استعداد بلاده التام للعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق رؤية منطقة هندية هادئة حرة ومفتوحة.

من جانبهم، شدد المسئولون الأمريكيون على التزام بلادهم الثابت والراسخ تجاه المنطقة.

وفي سياق متصل، استعرض موتيجي موقف الحكومة اليابانية حيال القضية الأخيرة المتمثلة في قيام الشرطة اليابانية بإلقاء القبض على جندي في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) متمركز في أوكيناوا، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة سرقة وقتل امرأة.

وشدد الوزير الياباني على الأهمية البالغة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو مبعوثو الولايات المتحدة لدى منطقة المحيطين الهندي والهادئ الاستقرار والازدهار الإقليميين العاصمة اليابان طوكيو

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