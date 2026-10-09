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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع: نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي تظل عند 37%

استطلاع: نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي تظل عند 37%
استطلاع: نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي تظل عند 37%
أ ش أ

 أظهر استطلاع حديث للرأي نشر اليوم الجمعة أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ظلت ثابتة عند 37% هذا الأسبوع.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب كوريا على 1,000 ناخب من 6 إلى 8 أكتوبر أن التقييم الإيجابي لأداء الرئيس "لي" ظل دون تغيير مقارنة بآخر استطلاع أُجرى في الأسبوع الثالث من سبتمبر ، بحسب وكالة الانباء الكورية "يونهاب".

ووفقا للاستطلاع، انخفضت نسبة عدم التأييد بمقدار 5 نقاط مئوية لتصل إلى 51% وامتنع 12% من المجيبين عن الإجابة.

وجاءت الدبلوماسية في مقدمة أسباب التقييمات الإيجابية بنسبة 24% وتليها القضايا الاقتصادية وقضايا المعيشة بنسبة 14%.

وفيما يتعلق بمعدلات تأييد الأحزاب السياسية، انخفض تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بمقدار 5 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق ليصل إلى 35%، وهو أدنى مستوى له، في استطلاعات وكالة غالوب منذ انطلاق الحكومة الحالية في يونيو من العام الماضي.في حين تراجع تأييد حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي، بنقطة مئوية ليصل إلى 26%.

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ مؤسسة جالوب كوريا القضايا الاقتصادية الحزب الديمقراطي الحاكم

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