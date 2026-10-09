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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الالتهاب السحائي.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من الفيروس؟

الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي
عبدالصمد ماهر

الالتهاب السحائي هو التهاب بيصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وممكن يكون سببه عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، وقد يتطور بسرعة.

 وفي إطار منشوراتها التوعوية ، قالت هيئة الدواء المصرية ، إن الالتهاب السحائي ليس شيء يمكن الإستهانة به حاجة، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. 


 
ونشرت الهيئة مجموعة من التعليمات الهامة للحماية من فرص العدوي بالالتهاب السحائي والتي تتمثل في التالي : 

  •  التزم بتطعيمات الالتهاب السحائي للوقاية
  • اغسل إيديك كويس وبانتظام.
  •  غطّي فمك وأنفك وقت الكحة أو العطس، واهتم بنظافة الأسطح.
  •  تجنب مخالطة المصابين بالعدوى، وماتشاركش أدواتك الشخصية مع غيرك.
  •  تجنب الأكل والمياه غير الآمنة، خاصة الحليب غير المبستر.
  •  حاول تتجنب لدغات البعوض واستخدم طارد الحشرات عند الحاجة.
  •  اهتم بأكلك، ونومك، ونشاطك البدني.
     

 الالتهاب السحائي الجرثومي أخطر أنواع الالتهاب

ويعدّ الالتهاب السحائي الجرثومي أخطر أنواع الالتهاب ، فهو حالة خطيرة تُهدد الحياة، وغالبًا ما تُؤدي إلى عواقب صحية وخيمة طويلة الأمد.

وهناك أربعة أسباب رئيسية للالتهاب السحائي الجرثومي الحاد:

النيسرية السحائية (المكورات السحائية)

المكورات العقدية الرئوية (المكورات الرئوية)

المستدمية النزلية

Streptococcus agalactiae (المجموعة ب من المكورات العقدية

العلامات والأعراض لمرض التهاب السحايا 
يمكن أن تختلف أعراض التهاب السحايا بناءً على السبب، وسرعة تطور المرض، ومدة استمراره، ومدى إصابة الدماغ، والمضاعفات الخطيرة الأخرى مثل الإنتان.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب السحايا الحمى، تيبس الرقبة، والتشوش الذهني أو تغير الحالة العقلية، والصداع، والحساسية للضوء، والغثيان والقيء.

أما الأعراض الأقل شيوعاً فتشمل النوبات، والغيبوبة، والقصور العصبي، مثل ضعف الأطراف.

غالباً ما تظهر على الرضع أعراض مختلفة مقارنة بالبالغين:

سلوك غير معتاد، مثل أن يكون الطفل أقل نشاطًا ويصعب إيقاظه

التهيج

صرخة ضعيفة ومتواصلة

سوء التغذية 

الالتهاب السحائي الأغشية المخ هيئة الدواء المصرية الكحة

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