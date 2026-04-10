خطير جدا .. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائي

الالتهاب السحائي التهاب الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وقد يرتبط بخطر كبير للوفاة ومضاعفات طويلة الأمد، ويتطلب رعاية طبية عاجلة.

لا يزال الالتهاب السحائي يشكل تهديداً صحياً عالمياً خطيراً، ويمكن أن تسببه أنواع عديدة من البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

يُعدّ الالتهاب السحائي الجرثومي أخطر أنواع الالتهاب ، فهو حالة خطيرة تُهدد الحياة، وغالبًا ما تُؤدي إلى عواقب صحية وخيمة طويلة الأمد.

وهناك أربعة أسباب رئيسية للالتهاب السحائي الجرثومي الحاد:

النيسرية السحائية (المكورات السحائية)

المكورات العقدية الرئوية (المكورات الرئوية)

المستدمية النزلية

Streptococcus agalactiae (المجموعة ب من المكورات العقدية

العلامات والأعراض لمرض التهاب السحايا

يمكن أن تختلف أعراض التهاب السحايا بناءً على السبب، وسرعة تطور المرض، ومدة استمراره، ومدى إصابة الدماغ، والمضاعفات الخطيرة الأخرى مثل الإنتان.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب السحايا الحمى، تيبس الرقبة، والتشوش الذهني أو تغير الحالة العقلية، والصداع، والحساسية للضوء، والغثيان والقيء.

أما الأعراض الأقل شيوعاً فتشمل النوبات، والغيبوبة، والقصور العصبي، مثل ضعف الأطراف.

غالباً ما تظهر على الرضع أعراض مختلفة مقارنة بالبالغين:

سلوك غير معتاد، مثل أن يكون الطفل أقل نشاطًا ويصعب إيقاظه

التهيج

صرخة ضعيفة ومتواصلة

سوء التغذية

المصدر who