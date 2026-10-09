مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ

خيم الحزن على قرية شبرا هارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب مصرع الشاب محمود إسلام فتحي، في العقد الثاني من العمر، إثر حادث تصادم موتوسيكل على أحد الطرق بدائرة المركز.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل ووفاة شاب بدائرة المركز.



وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة طوخ إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب محمود إسلام فتحي، إثر التصادم، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.