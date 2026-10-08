تطوير حديقة المرجوشي بشبرا الخيمة.. ومحافظ القليوبية: المشروع متنفس حضاري متكامل الخدمات والترفيه

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أعمال تطوير مشروع المرجوشي بلازا بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على ما تم إنجازه، في إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية وجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بما يستهدف رفع كفاءة الموقع وتعظيم الاستفادة منه وتحويله إلى مساحة متكاملة تخدم أهالي المنطقة.



واطلع المحافظ خلال الجولة على تفاصيل المخطط العام للمشروع، المقام على مساحة إجمالية تبلغ 7,160 مترًا مربعًا، والذي يقوم على تحقيق التوازن بين الأنشطة الخدمية والترفيهية والمساحات الخضراء ، حيث تم تخصيص 70% من إجمالي المساحة للمناطق المفتوحة والخضراء، و30% للأنشطة والخدمات، بما يدعم تحسين البيئة العمرانية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.



وأكد محافظ القليوبية، أن أعمال تطوير «المرجوشي بلازا» تأتي في إطار توجه المحافظة نحو إعادة توظيف الأصول والمواقع الحيوية بصورة تحقق عائدًا خدميًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا يجمع بين الخدمات والأنشطة الترفيهية والمساحات المفتوحة الخضراء في إطار متكامل، بما يوفر متنفسًا حضاريًا ويضيف قيمة جديدة للمنطقة.



وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بالمخطط المحدد للمشروع، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع سرعة معدلات الإنجاز وفق البرنامج الزمني، بما يضمن خروج الأعمال بالشكل الحضاري المستهدف وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع.



كما وجّه المحافظ باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع التأكيد على أهمية أن تواكب أعمال التطوير احتياجات المواطنين، وأن تسهم في تقديم خدمات وأنشطة ذات قيمة حقيقية لأهالي شرق شبرا الخيمة.



وأشار المحافظ إلى أن تطوير «المرجوشي بلازا» يعكس أهمية الشراكة في تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاستخدام الأمثل للمواقع وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل دعم المشروعات التي تضيف مساحات خضراء ومناطق مفتوحة وتوفر أنشطة وخدمات متنوعة للمواطنين.



جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتورة سلوى أبو العنين القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، وياسر إبراهيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والرائد محمد عبد الرازق مسئول جهاز مستقبل مصر بالقليوبية.