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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انخفاض أكثر من 10 درجات.. حالة الطقس اليوم الخميس 6_10_2022|فيديو

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض جديداليوم في درجات الحرارة، و العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية، مضيفة أن مصادر الكتل الهوائية  التي تؤثر على درجة الحرارة، هي كتل شمالية غربية، قادمة من جنوب غرب أوروبا، مروراً بالبحر المتوسط.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية "الأولى المصرية"، أن الأجواء خلال فترات النهار، حارة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، و محافظات الوجه البحري، و محافظات شمال الصعيد، و الأجواء مائلة للحرارة على محافظات السواحل الشمالية، و شديدة الحرارة على محافظات شمال الصعيد.

تأثير نشاط الرياح اليوم

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خلال فترات الليل، حيث يصل الفرق بين درجات الحرارة خلال فترات النهار و فترات الليل، إلى  أكثر من  10 درجات مئوية، مضيفة أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وبعض مناطق شمال الوجه البحري.

وتابعت:" الأمطار خفيفة غير مؤثرة تماماً على أعمال الأنشطة اليومية، و تكون على فترات متقطعة من اليوم ، و متوقع اليوم نشاط للرياح على بعض المناطق، و سرعة بين 30 إلى 40 كم على الساعة ، و نشاط الرياح سوف يقلل إحساسنا بإرتفاع درجات الحرارة ، خاصة في فترات المساء"

 

 

 

الأرصاد الجوية منار غانم درجات الحرارة سقوط الأمطار نشاط الرياح 10 درجات مئوية

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