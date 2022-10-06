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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبط شخص
ضبط شخص

سوق النقد الأجنبي وسعر الدولار.. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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ضبط 3 أشخاص لتجارتهم في سوق النقد الأجنبي

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزتهم عملات "أجنبية – محلية" للاتجار بها في سوق النقد الأجنبي.

بمواجهتهم اعترف أحدهم بحضوره لاستبدال المبلغ المضبوط بحوزته من المتهمين الآخرين .

وبمواجهة الآخرين أيدا ما جاء بأقواله ، وقررا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء وخارج السوق المصرفية لحسابهما الخاص تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي اخبار الحوادث مديرية امن القاهرة الأموال العامة سعر الدولار السوق المصرفى

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