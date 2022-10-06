ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

سوق النقد الأجنبي وسعر الدولار.. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

ضبط 3 أشخاص لتجارتهم في سوق النقد الأجنبي

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزتهم عملات "أجنبية – محلية" للاتجار بها في سوق النقد الأجنبي.

بمواجهتهم اعترف أحدهم بحضوره لاستبدال المبلغ المضبوط بحوزته من المتهمين الآخرين .

وبمواجهة الآخرين أيدا ما جاء بأقواله ، وقررا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء وخارج السوق المصرفية لحسابهما الخاص تم إتخاذ الإجراءات القانونية.