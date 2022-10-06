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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ذكريات العقيد محيي الدين مصطفى قائد سرية دبابات في حرب أكتوبر.. تفاصيل

العقيد محيي الدين
العقيد محيي الدين مصطفى قائد سرية دبابات في حرب أكتوبر

قال العقيد محيي الدين مصطفى قائد سرية دبابات في حرب أكتوبر، إن الفترة قبل حرب أكتوبر كانت فترة تمهيدية للحرب، مشيرا إلى أنها كانت عبارة عن تدريبات قاسية جدا، وكان هناك تبادل ضرب مدفعية فى الحرب وتبادل ضرب مباشر بالدبابات، مما أعطت لهم خبرة جيدة جدا.

وأضاف “مصطفي” خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر 2”، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يأتي إليهم وقت الحرب، معقبا: “كان يقف معنا.. وأتذكر مرة جه وطلع ورايا على الدبابة.. وكنت ملازم الرئيس جمال عبد الناصر.. وكانت له هيبة قوية جدا”.

وتابع: “كنت أقول له الضرب جامد والشظايا يعني فقال لي يابني أنت ناسي أني كنت ضابط فى الجيش مثلكوا وواقف معكم.. وكان دائما ما يكرر تلك الزيارات هو والراحل الفريق عبد المنعم رياض الذى أستشهد على الجبهة”، لافتا إلى أن تلك المرحلة كانت مرحلة جيدة جدا وكانت تعطي لهم دفعات.

العقيد محيي الدين مصطفى قائد سرية دبابات حرب اكتوبر الرئيس جمال عبد الناصر الراحل الفريق عبد المنعم رياض

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