عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل بسيوني جاهز للمنافسات في بطولة العالم لكمال الأجسام إسبانيا 2022‪

عادل بسيوني
عادل بسيوني

أكد البطل عادل بسيوني لاعب المنتخب المصري لكمال الأجسام أنه جاهز للمنافسة في بطولة العالم لكمال الأجسام  والكلاسيك والفيزيك والتي ستقام في الفترة من 2 الي 8 نوفمبر القادم المقامة في  إسبانيا وبالتحديد في محافظة سانتا سوزانا .

وقال لاعب المنتخب المصري:  إن بطولة العالم لكمال الأجسام من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ifbb حيث أنها تضم منتخبات اكتر من ٢٠٠ دولة حول العالم و نخبة من اللاعبين المتميزين من كل أنحاء العالم  لذا لابد أن يكون الاستعداد لها قوي ومثالي للدخول في أجواء منافساتها بجاهزية عالية وصعود منصة التتويج بأفضل المستويات ولدي خبرة في مستوى هذه البطولة حيث أنني شاركت فيها للعديد من السنوات فأنا بطل عالم منذ سنه ١٩٩٣ وحاصل على العديد من المدليات الملونه فيها وها أنا الآن مستعد للمنافسة وجاهز  للحصول على لقب جديد و أتطلع لتحقيق الذهب من جديد وتشريف مصر الغالية بإنجاز مميز .

ووجه بسيوني الشكر للدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه على كل مايقدم من دعم لكل أبطال مصر والوطن العربي والعالم فهو لايدخر جهد لانجاح اي حدث مصري او عربي أو عالمي ويبذل مجهود جبار لراحة كل ألابطال وأبناء اللعبة ويدعمهم بكل قوه للوصول لتحقيق الهدف وهو الفوز بالبطولات ورفع علم مصر في كل المحافل الدولية.

ومن جانبه قال الدكتور عادل فهيم أنا أثق في البطل عادل بسيوني وانه لاعب موهوب وذو إمكانيات كبيرة و انتظر منه الكثير من البطولات والميداليات الذهبية لمصر في الفترة القادمة،  كما انني أوجه كل الدعم له ولكل أبطال المنتخب المصري المشارك في البطولة وانتظر منهم العديد من الميداليات ورفع علم مصر في هذا المحفل العالمي الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن عادل بسيوني هو بطل عالم مصري تخطي عمره ال٥٥ سنه ويشارك في بطولة العالم منذ سنه ١٩٩٣ وحصل على العديد من الالقاب الدوليه منها بطولة العالم والبحر المتوسط والعرب وأفريقيا للعديد من السنوات ولقد انقطع عن المشاركة مده ١٠ سنوات ورجع من جديد العام الماضي وشارك في بطولة العالم اسبانيا  ٢٠٢١ وتحصل على برونزية وزن ال٩٠ كيلو وهو يطمح للحصول على ذهبية هذا العام كما عودنا دائما وبسن ٥٥ سنه ليضرب لنا مثال ان العمر مجرد رقم وان الرياضه لا عمر لها.

عادل بسيوني المنتخب المصري كمال الأجسام بطولة العالم لكمال الأجسام عادل فهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

ترشيحاتنا

لمنع التعديات على الأراضي.. وزير الزراعة: استمرار عمل القطاعات الخدمية خلال الإجازة

عنوان العزة والكرامة.. إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب والقوات المسلحة بـ نصر أكتوبر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جديد وفستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل | شاهد

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

الشيف بوراك فى العمرة.. ما لا تعرفه عن أشهر طاهٍ بالعالم

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ