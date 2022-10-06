عادل بسيوني جاهز للمنافسات في بطولة العالم لكمال الأجسام إسبانيا 2022‪

أكد البطل عادل بسيوني لاعب المنتخب المصري لكمال الأجسام أنه جاهز للمنافسة في بطولة العالم لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك والتي ستقام في الفترة من 2 الي 8 نوفمبر القادم المقامة في إسبانيا وبالتحديد في محافظة سانتا سوزانا .

وقال لاعب المنتخب المصري: إن بطولة العالم لكمال الأجسام من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ifbb حيث أنها تضم منتخبات اكتر من ٢٠٠ دولة حول العالم و نخبة من اللاعبين المتميزين من كل أنحاء العالم لذا لابد أن يكون الاستعداد لها قوي ومثالي للدخول في أجواء منافساتها بجاهزية عالية وصعود منصة التتويج بأفضل المستويات ولدي خبرة في مستوى هذه البطولة حيث أنني شاركت فيها للعديد من السنوات فأنا بطل عالم منذ سنه ١٩٩٣ وحاصل على العديد من المدليات الملونه فيها وها أنا الآن مستعد للمنافسة وجاهز للحصول على لقب جديد و أتطلع لتحقيق الذهب من جديد وتشريف مصر الغالية بإنجاز مميز .

ووجه بسيوني الشكر للدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه على كل مايقدم من دعم لكل أبطال مصر والوطن العربي والعالم فهو لايدخر جهد لانجاح اي حدث مصري او عربي أو عالمي ويبذل مجهود جبار لراحة كل ألابطال وأبناء اللعبة ويدعمهم بكل قوه للوصول لتحقيق الهدف وهو الفوز بالبطولات ورفع علم مصر في كل المحافل الدولية.

ومن جانبه قال الدكتور عادل فهيم أنا أثق في البطل عادل بسيوني وانه لاعب موهوب وذو إمكانيات كبيرة و انتظر منه الكثير من البطولات والميداليات الذهبية لمصر في الفترة القادمة، كما انني أوجه كل الدعم له ولكل أبطال المنتخب المصري المشارك في البطولة وانتظر منهم العديد من الميداليات ورفع علم مصر في هذا المحفل العالمي الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن عادل بسيوني هو بطل عالم مصري تخطي عمره ال٥٥ سنه ويشارك في بطولة العالم منذ سنه ١٩٩٣ وحصل على العديد من الالقاب الدوليه منها بطولة العالم والبحر المتوسط والعرب وأفريقيا للعديد من السنوات ولقد انقطع عن المشاركة مده ١٠ سنوات ورجع من جديد العام الماضي وشارك في بطولة العالم اسبانيا ٢٠٢١ وتحصل على برونزية وزن ال٩٠ كيلو وهو يطمح للحصول على ذهبية هذا العام كما عودنا دائما وبسن ٥٥ سنه ليضرب لنا مثال ان العمر مجرد رقم وان الرياضه لا عمر لها.