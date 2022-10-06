طلب إحاطة بشأن تضرر سكان شرق وشمال القاهرة من غازات مجمع بترول مسطرد

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب احاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة والتجارة ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزير المالية ووزيرة البيئة ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التنمية المحلية بشأن تضرر السكان بمنطقة شرق وشمال القاهرة من رائحة مزعجة وإنبعاثات بترولية غازية خانقة ناتجة من "مجمع بترول مسطرد" مما يسبب ازمات تنفسية وصدرية ويتسبب في بعض الأعراض منها حالات إغماء وغثيان وارتخاء في الأعصاب .

وقالت النائبة في طلبها إنه بالرغم من أهمية المشروع إلا أن موقع المجمع غير مناسب نظرا لوقوعه في منطقة محاطة بالأحياء السكنية الحيوية بشرق وشمال القاهرة والتي يسكنها مالا يقل عن خمسة مليون مواطن يتضررون من الانبعاثات البترولية ويطالبون بحقهم في تنفس هواء نقى .

وأرفقت النائبة في طلبها صورة من الإستغاثة المجمعة الموقعة من 673 مواطن وطالبت باطلاع المجلس على الدراسة الخاصة بمجمع البتروكيماويات الجديد بمسطرد وتساءلت:كيف وافقت الوزارة على المشروع الذى إتضح فعليا وعمليا أنه يضر الملايين طبقا لتصريحات السكان ؟

كما طالبت بالتدخل الفوري لوقف تشغيل المصانع التى تضر صحة المواطنين مهما كانت الخسائر المالية مع وضع حلول جذرية مستدامة للحفاظ على صحة المواطنين.

وطالبت النائبة كذلك بتحديد وتشييد منطقة صناعية جديدة للبتروكيماويات خارج الحيز السكانى للقاهرة وأى مدينة سكنية أخرى بمسافة لاتقل عن (من 30 كم الى 40 كم) تمهيدا لنقل كل المصانع بمسطرد لها ووضع المشروع المقترح فى خطة الدولة 23 /24

مع قيام وزارة البيئة باتخاذ جميع الإجراءات المحددة بالتوقيت الزمنى لوقف هذه الانبعاثات الغازية حتى يتوقف الضرر عن المناطق السكنية المتضررة، وكذلك بالرقابة الصارمة على المياه الملوثة التى يتم صرفها من المصانع لعدم تلوث النيل والحفاظ على سلامة مخزون مصر من المياه الجوفية .