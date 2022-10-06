عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتهم شرطي سابق.. تفاصيل مثيرة عن إطلاق النار على حضانة في تايلاند|فيديو

صدى البلد


 

كشفت الشرطة التايلاندية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم المسلح على مركز لرعاية الأطفال، شمال شرق البلاد، والذي أدى إلى مقتل 34 شخصا، من بينهم 22 طفلا،  وقتل في وقت لاحق زوجته وطفله في منزلهما قبل أن يوجه سلاحه إلى نفسه وينتحر.

منفذ الهجوم وزوجته وابنه

وقالت الشرطة إن الجاني هو شرطي سابق تم فصله من وظيفته العام الماضي بسبب مزاعم مخدرات. وقالت الشرطة إنه كان يواجه المحاكمة بتهمة مخدرات ومثل أمام المحكمة في الساعات التي سبقت إطلاق النار.

ونقل تشاكرافات ويتشيتفيديا المسؤول بشرطة المنطقة عن شهود قولهم إن المسلح شوهد وهو يحمل سكينا في الهجوم الذي وقع في بلدة أوثاي ساوان، على بعد 500 كيلومتر (310 ميل) شمال شرق بانكوك في مقاطعة نونج بوا لامفو.

وقال المسؤولة بالمنطقة، جيدابا بونسوم، التي كان تعمل في مكتب قريب في ذلك الوقت، في تصريح إعلامي، إن نحو 30 طفلا كانوا في المركز عندما نفذ المسلح الهجوم، مشيرا إلى أن هذا العدد أقل من المعتاد، لأن الأمطار الغزيرة منعت الكثير من الحضور.

وأضافت: "جاء مطلق النار في وقت الغداء وأطلق النار أولا على أربعة أو خمسة مسؤولين في مركز رعاية الأطفال"، لافتة إلى أنه "من بينهم معلمة كانت حاملاً في شهرها الثامن".

وأوضحت أن الناس اعتقدوا في البداية أن الطلقات كانت ألعاب نارية، ولكن "إنه أمر مروع حقا. كنا خائفين للغاية وركضنا للاختباء بمجرد أن علمنا أنه كان إطلاق نار. قتل الكثير من الأطفال، ولم أر شيئا كهذا من قبل".

وذكرت جيدابا أن المسلح اقتحم غرفة مغلقة حيث كان الأطفال ينامون. قالت إنها اعتقدت أنه قتل الأطفال هناك بسكين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صحائف تغطي ما يبدو أنها جثث أطفال ملقاة في برك من الدماء.

وقال المتحدث باسم الشرطة، بيسان ليسومبون، لقناة "ThaiPBS" التايلاندية إن المسلح كان في جلسة استماع للمحكمة فيما يتعلق بقضية مخدرات، في وقت سابق من اليوم الخميس، وذهب إلى مركز الرعاية النهارية للعثور على طفله، لكن الطفل لم يكن هناك.

وقال بيسان "لقد كان متوترا بالفعل وعندما لم يتمكن من العثور على طفله كان أكثر توترا وبدأ في إطلاق النار قبل أن يعود إلى منزله ويقتل زوجته وطفله ثم ينتحر".

وجدير بالذكر أن قوانين الأسلحة صارمة في تايلاند، حيث يعاقب حيازة سلاح ناري غير قانوني بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن الملكية مرتفعة مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.

وتنتشر الأسلحة غير القانونية، التي يتم إحضار العديد منها من البلدان المجاورة التي مزقتها الصراعات. ومع ذلك، فإن عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة.

وفي عام 2020، قتل جندي غاضب من صفقة ممتلكات ما لا يقل عن 29 شخصا وجرح 57 في هياج امتد إلى أربعة مواقع.

اخبار العالم إطلا نار على مركز رعاية أطفال في تايلاند هجوم على حضانة في تايلاند اطلاق نار تايلاند منفذ هجوم تايلاند الشرطة التايلاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

تشابه قميص الأهلي الجديد مع تيشيرت مركز شباب درجة ثالثة | خاص

موضوعات متعلقة

اللواء محمد إبراهيم: زيارة بايدن للشرق الأوسط تحمل دلالات كثيرة.. وسياسات واشنطن تجاه المنطقة لابد أن تكون أكثر وضوحا

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

7 سنوات من الإنجاز والعمل| الإنتاج الحربي تؤسس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة وتشارك في مشروعات استثمارية وقومية

قبل الحكم عليهم.. النص الكامل لأمر إحالة 215 متهما في كتائب حلوان

ماذا تقرأ في صلاة العصر بعد الفاتحة؟.. النبي صلاها بـ 15 آية للركعة

عبد المنعم سعيد لـ صدى البلد: إتاحة الفرص كلمة السر لنجاح الحوار الوطني.. يجب النظر في لوائح العمل الحزبي.. و إنقاذ البلاد من الفوضى انجاز ندين به للرئيس السيسي

قطاع البترول تحديات وطموحات 8 سنوات ...9ر1 تريليون جنيه استثمارات حتى نهاية ابريل الماضي.. تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير

ترشيحاتنا

مليون تحية لمصر يحيا شعبها.. أصالة تطرح أغنية بمناسبة نصر أكتوبر

نشرة أخبار العالم | الدولار يتراجع والذهب يرتفع بجنون.. مقتل 30 شخص بينهم أطفال بحضانة بتايلاند.. تأهب وطوارئ واستنفار أمني بـ إسرائيل

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

البيئة تنفذ برنامج تثقيفي توعوي حول التغيرات المناخية بمكتبة مصر العامة

نادية الجندي: فيلم «48 ساعة فى إسرائيل» هيخلد اسمي بعد ما أموت

أنهت على أسطور الجيش الذي لا يقهر.. ماذا فعلت 200 طائرة مصرية في نصر أكتوبر 73

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. وجبة متكاملة من الأكلات المشبعة

نورا أرماني: قضيت طفولتي على شاطئ الشاطبي وتأثرت بفيروز ونيللى وأنوشكا.. صور

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2022

الموسيقات العسكرية تقدم عدد من العروض بالميادين الرئيسية بمناسبة انتصارات أكتوبر

فيديو

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

عمليات تجميل وعروض زواج.. أبرز تصريحات نبيلة عبيد وسر بكائها على الهواء

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ