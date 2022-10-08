العروسة بها 1200 سعر حراري.. تحذير من الإفراط في تناول حلاوة المولد

يحرص الكثيرون على تناول حلوى المولد كل عام في ذكرى المولد النبوي الشريف دون اكتراث لأضرار تناولها أو اهتمام للكمية المناسبة للجسم حتى لا يتسبب الإفراط في تناولها الي أضرار جسيمة بالجسم لما تحتويه على سعرات حرارية عالية.

نصائح الدكتور جمال شعبان لتناول حلوى المولد

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من الإفراط في تناول حلوى المولد حيث كتب منشور من خلال صفحتة الشخصية على الفيسبوك يحذر فيه من تناول حلوى المولد لفئة معينة وأصحاب الأمراض المزمنة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل والسعرات الحرارية لكل أنواع حلوى المولد من خلال الفيديوجراف التالي: