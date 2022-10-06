20 ألف جنيه| غرامات من أكاديمية مصر للطيران ضد التدخين.. ومنع المعاملات الورقية

بدأت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، اعتبارا من أكتوبر الجاري، تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة والحد من معدل الملوثات التي تسعى الدولة المصرية جاهدة من خلال مؤسساتها الحد من تداعيات التغيرات المناخية والعوامل المؤثرة به.

وضعت أكاديمية مصر للطيران، منشورًا للعاملين تشير خلاله أن الأكاديمية ستكون منطقة خالية من التدخين تمامًا، وأن التدخين سوف يقتصر على المناطق المخصصة لذلك خارج المباني بمسافة لا تقل عن 6 أمتار خارج حدود مباني الأكاديمية.

وقالت الأكاديمية، إنه فى حال الإخلال بهذا الالتزام سيتم توقيع غرامة على المدير المسئول لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه بالإضافة إلى توقيع غرامة على المدخن نفسه لا تقل عن 50 جنيها ولاتزيد على 100 جنيه.

وبحسب مصادر مطلعة داخل أكاديمية مصر للطيران، فإن الأكاديمية تعمل أيضا خلال هذه الفترة على الحد من استخدام المعاملات الورقية، داخل الأكاديمية، حيث بدأت تلجأ إلى تحويل جميع أعمالها الإدارية داخل مقر الأكاديمية لتصبح بطريقة مميكنة، وذلك في إطار الحد من الملوثات وفقا لتوجه الدولة المصرية.

يأتي ذلك في الوقت، الذي تستعد فيه مصر، لاستضافة قمة المناخ العالمية، في مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر القادم، بمشاركة قادة دول العالم، لمناقشة قضايا التغيرات المناخية وتداعياتها التي تهدد دول العالم.