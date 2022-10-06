بـ ميكب ناعم.. أحدث ظهور لـ مي سليم عبر إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب الناعم المائل إلى ترابي والذي أبرز جمال وجهها، بالاضافة الى انسدال خصلات شعرها الصفراء على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.