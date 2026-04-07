انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
محافظات

قافلة جامعة قناة السويس تقدم خدمات طبية تكشف احتياجات المجتمع بجنوب سيناء

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس، قافلة تنموية شاملة بقرية رأس مسلة التابعة لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، في إطار دورها المجتمعي الرائد في دعم المناطق الأكثر احتياجًا، حيث شملت القافلة خدمات طبية وتربوية وتوعوية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي القرية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار التزام الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي، وحرصها على الوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى المناطق النائية.

وشدد على أن الجامعة تسعى إلى دعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي الصحي والتعليمي لدى المواطنين، بما يعزز من بناء الإنسان المصري على أسس علمية وصحية سليمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ قوافل متكاملة تستهدف مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية.

وأكدت أن القافلة لم تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل امتدت لرصد الواقع المجتمعي والتعليمي والصحي، بما يساهم في وضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، كشفت إحصائيات العيادات عن توقيع الكشف على 370 حالة، حيث تصدرت عيادة الباطنة القائمة بعدد 73 حالة، تلتها عيادة الرمد بـ70 حالة، فيما تم تسجيل 40 حالة في تخصص العظام، و61 حالة في الأنف والأذن والحنجرة موزعة على مجموعتين، و29 حالة جلدية، و27 حالة أسنان، و24 حالة نساء، و22 حالة أطفال، بالإضافة إلى 15 حالة في المسالك البولية و8 حالات جراحة، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من الأهالي على خدمات القافلة.

وعلى الصعيد التربوي والاجتماعي، أشار تقرير كلية التربية الصادر عن قسم أصول التربية إلى رصد ميداني لـ35 حالة من أهالي القرية، حيث تم تسجيل عدد من الظواهر المجتمعية، من بينها انتشار تعدد الزوجات المرتبط بالعادات والتقاليد العربية، وتفشي الأمية بشكل ملحوظ خاصة بين السيدات، الأمر الذي يحد من تقبلهن لفكرة التعليم في سن متأخرة، إلى جانب ضعف الإقبال على فصول محو الأمية نتيجة غياب الوعي بأهميتها.

كما رصد التقرير عددًا من التحديات الخدمية، أبرزها بعد المدارس الثانوية وصعوبة وسائل المواصلات، ونقص التخصصات الطبية بوحدة الرعاية الصحية، فضلًا عن مشكلات تلوث مياه الشرب.

كما تناول التقرير عددًا من القضايا الأسرية، من بينها انتشار زواج الأقارب، وغياب ثقافة تنظيم الأسرة، حيث يصل عدد الأطفال في بعض الأسر إلى ثمانية، إلى جانب استمرار ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة، فضلًا عن رصد بعض ممارسات التسلط والعنف ضد المرأة لمنعها من التعليم أو تلقي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى معاناة بعض الرجال من عدم استقرار أوضاعهم الوظيفية واعتمادهم على عقود مؤقتة.

في السياق ذاته، أوضح تقرير كلية التمريض أن القافلة استهدفت نحو 30 حالة من خلال جلسات تثقيف صحي مكثفة، تناولت الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح والحروق ولدغات العقارب، إلى جانب التوعية بطرق الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والتهابات الجهازين البولي والتناسلي، حيث لاحظت اللجنة انخفاض مستوى الوعي الصحي لدى الأهالي، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح للأدوية، وهو ما استدعى تقديم شروح تفصيلية وتوزيع المطهرات والمعقمات اللازمة.

تم تنظيم القافلة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود مدير إدارة القوافل، في إطار خطة متكاملة تنفذها الجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء وتحقيق رؤية الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

حواوشي

طريقة عمل حواوشي إسكندراني.. المقادير والخطوات

الجوع المستمر

بتجوع كتير.. اكتشف أسباب الجوع المستمر

كوكيز

طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة بمذاق شهي

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

المزيد