وفاة كابتن رضا الملاح مكتشف مو صلاح فرعون الكرة المصرية ..صور

شهدت مدينة بسيون بمحافظة الغربية اليوم وفاة كابتن رضا الملاح أحد خبراء كرة القدم بنادي اتحاد بسيون كما يعد أحد مكتشفي كابتن محمد صلاح نجم الكرة المصرية والفرعون المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الأمر الذي أصاب الوسط الرياضي بحالة من الصدمة والوجيعة .



وجاء ذلك عقب تعرض مكتشف "موصلاح " لوعكة صحية مفاجئة تسببت في وفاته نتيجة ازمة قلبية مفاجئة في محافظة الغربية.



كما حرصت أسر وعائلات قرية نجريج مسقط رأس لاعب المنتخب الوطني المشاركة في مراسم تشييع جثمان مكتشف ابنهم كرويا حتي مثواه الأخير ودفنه بمقابر أسرته.



الجدير بالذكر أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحولت إلي سرادقات عزاء لنعي مكتشف النجم المصري وسط إطلاق دعوات له بالرحمة والمغفرة.

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