عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: تصريحات زيلينسكي بشأن توجيه ضربات إلى روسيا دعوة لبدء حرب عالمية

صدى البلد

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يجب على جميع دول العالم التنبه لتصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربات استباقية إلى روسيا.


ورأى بيسكوف أن تصريحات زيلينسكي بشأن الضربات الاستباقية ما هي إلا دعوة لبدء حرب عالمية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم/ الخميس/. 


وحمل بيسكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا، المسؤولية عن تصريحات زيلينسكي بشأن توجيه ضربات استباقية لروسيا.


وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد دعا الناتو - خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو – إلى توجيه ضربات استباقية ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

رئيس رابطة تجار السيارات يعلن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

زيلينسكي: توقعنا بيانا صارما من وكالة الطاقة الذرية بعد ضم بوتين زابوريجيا

بعد شائعات مرضه واعتزاله .. رد قوي من جورج وسوف

الكهرباء تكشف حقيقة رفع الأسعار في يناير المقبل

حقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

مصطفى بكري: نيفين القباج نموذج مشرف ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الافتتاح الرسمي بمؤتمر المناخ.. تشغيل تجريبي لـ4 محطات بالخط الثالث للمترو

عودة أرضنا الغالية.. نجوم الفن يتحدثون لـ "صدى البلد" في ذكرى انتصار أكتوبر

بفستان مخملي .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بطاطا بالشيكولاتة

فيديو

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

تريندات أشعلت السوشيال ميديا.. محاكمة هبة قطب وخطأ بقميص الأهلي الجديد

إغلاق المدارس غير الآمنة وعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات| قرارات هامة من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ