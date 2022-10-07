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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : مكافأة

برج الأسد
برج الأسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، أنه يمكنك البقاء مكرسًا للعمل، قد تحصل على مكافآت بعد عملك الشاق.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

قد لا تكون هناك مشاكل مالية وقد يثبت استقرارك المالي أنه نعمة لصحتك، قد لا ترغب في القيام باستثمارات جديدة، قد يكون لأفراد عائلتك الحب والتقدير لك، قد يرغبون في قضاء الوقت معك، قد يتمتع كبار السن في الأسرة بصحة جيدة.

توقعات برج الأسد مهنيا

اليوم قد تتمكن من التركيز على أهدافك، قد يكون أداؤك جيدًا في العمل وقد يكون رئيسك سعيدًا معك، قد تحصل على بعض المسؤوليات المهمة في العمل.

توقعات برج الأسد صحيا

قد تكون في أفضل صحة وقد تستمتع بالحياة على أكمل وجه، قد تشعر بلياقة أكثر من ذي قبل وقد تخطط للذهاب في رحلة مع الأصدقاء.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد يجعلك اتصالك العميق بشريكك أكثر ثقةً واسترخاءً في الحياة، قد تشعر أنك محظوظ أن يكون لديك شريك متوافق. قد تبذل جهدًا لتجعل من تحب يشعر بالتميز.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

يحترمك أطفالك ويطلبون رأيك في الأمور الأكاديمية، قد تشعر أنك محظوظ لأن لديك عائلة محبة.

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