شعبة العطارة: ارتفاع أسعار الفول المدمس لـ تأخير وصول الشحنات المستوردة

قال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة، إن ارتفاع سعر الفول ناتج عن وجود موجة صقيع أثرت بشكل سلبي على الإنتاج، ما أدى لارتفاع السعر من 72 لـ84 جنيه للكيلو، مضيفًا أن المنافسة في مصر واضحة، ولا يوجد أحد قادر على احتكار سلعة معينة.

وتابع "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج على فضائية "الحدث اليوم"، أن سبب ارتفاع سعر الفول المدمس هو تأخير وصول الشحنات المستوردة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد ما لا يقل عن 60% من احتياجاتها من الفول من العديد من الدول.

ولفت إلى أن هناك عوامل متعددة أدت لارتفاع أسعار السلع مثل زيادة الطلب، وزيادة تصدير بعض السلع بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، ومشكلة الاستيراد.

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