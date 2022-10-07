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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق : مباراة الاتحاد المنستيري "صعبة" على المارد الأحمر

صدى البلد

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يمتلك شخصية قوية وهو ما وضح خلال الأيام الماضية في التدريبات وحديثه مع لاعبي الفريق الأحمر.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" السويسري مارسيل كولر مدرب صاحب شخصية قوية وأتوقع أن ينجح في مهمته مع الأهلي في الفترة القادمة".

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وتابع:" مباراة الاتحاد المنستيري "صعبة" على الأهلي ولكن أتوقع أن السويسري كولر سيدير المباراة بشكل فني جيد في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا".

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