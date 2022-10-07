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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن في أحدث ظهور من الحرم المكي| شاهد

صدى البلد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد حسن من الحرم المكي، بعد أدائه العمرة، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا، داعين له بتقبل الله منه صالح الأعمال.

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بملابس الإحرام.. أحمد حسن يتجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

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أحمد حسن يكشف عن صفقات الزمالك المتبقية خلال الميركاتو الصيفي

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.
 

ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

السعودية الحرم المكي أحمد حسن

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