أحمد حسن في أحدث ظهور من الحرم المكي| شاهد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد حسن من الحرم المكي، بعد أدائه العمرة، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا، داعين له بتقبل الله منه صالح الأعمال.

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.



ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.