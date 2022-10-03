أحمد حسن يكشف عن صفقات الزمالك المتبقية خلال الميركاتو الصيفي

يسعي مسئولو نادي الزمالك لحسم عدد من الصفقات قبل انتهاء فترة القيد لموسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. عدد صفقات الزمالك قبل غلق باب الميركاتو ستكون صفقة أو إثنين بحد أقصى ولا صحة لإبرام ٤ صفقات جديدة"

وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقى مسئؤلي النادي خطابا من هيئة ستاد القاهرة الدولي، يفيد بعدم قدرة الاستاد على استضافة أي مباراة للفريق الأبيض قبل يوم 23 أكتوبر الجاري سواء في دوري أبطال أفريقيا أو مسابقة الدوري الممتاز بسبب أعمال الصيانة .

وسيخوض الفريق الأبيض مباراتي الذهاب والعودة أمام فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمصر بعد موافقة الفريق المنافس على نقل مباراة الذهاب من تنزانيا إلى مصر، على أن تقام المباراتين باستاد برج العرب.

وينتظر الزمالك إعلان جدول الدوري الممتاز لمعرفة موقف مباريات الجولتين الأولى والثانية بالمسابقة لتحديد ملعبه البديل لحين انتهاء أعمال الصيانة باستاد القاهرة.