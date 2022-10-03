عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن صفقات الزمالك المتبقية خلال الميركاتو الصيفي

صدى البلد

يسعي مسئولو نادي الزمالك لحسم عدد من الصفقات قبل انتهاء فترة القيد لموسم الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. عدد صفقات الزمالك قبل غلق باب الميركاتو ستكون صفقة أو إثنين بحد أقصى ولا صحة لإبرام ٤ صفقات جديدة"

txt

قرار عاجل من كولر بخصوص تدريب الأهلي

وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقى مسئؤلي النادي خطابا من هيئة ستاد القاهرة الدولي، يفيد بعدم قدرة الاستاد على استضافة أي مباراة للفريق الأبيض قبل يوم 23 أكتوبر الجاري سواء في دوري أبطال أفريقيا أو مسابقة الدوري الممتاز بسبب أعمال الصيانة .

 

وسيخوض الفريق الأبيض مباراتي الذهاب والعودة أمام فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمصر بعد موافقة الفريق المنافس على نقل مباراة الذهاب من تنزانيا إلى مصر، على أن تقام المباراتين باستاد برج العرب.

وينتظر الزمالك إعلان جدول الدوري الممتاز لمعرفة موقف مباريات الجولتين الأولى والثانية بالمسابقة لتحديد ملعبه البديل لحين انتهاء أعمال الصيانة باستاد القاهرة.

الأهلى الزمالك ابطال افريقيا الدوري الممتاز دوري ابطال افريقيا أحمد حسن تدريب الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

الدوما يصادق على معاهدات الضم.. ولافروف يوجه اتهامات لأمريكا

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2022.. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

محمود التهامي ضيف معكم منى الشاذلي الجمعة المقبلة

مصرع تلميذة سقطت من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة

لن تصدق.. فيروس كورونا يصيب الأطفال بمرض خطير ومزمن

الدوما يصادق على معاهدات الضم.. ولافروف يوجه اتهامات لأمريكا

غني بـ 4 عناصر| دراسة : نوع من اللحوم يخفّض خطر الإصابة بالاكتئاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا جلابية.. شاهد| أروى جودة تثير الجدل بهذه الإطلالة

طبيب يوضح أهمية الفلفل الحار والبطيخ والشوكولاتة على الرغبة الجنسية

بطولة هداف الأهلي.. قصة مسلسل دوبامين وسر تصدره للتريند

أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية.. تعرف على مكوناته

فيديو

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ