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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أغنية "بتكلم جد".. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون| فيديو

حميد الشاعري
حميد الشاعري

كشف المطرب حميد الشاعري، عن حقيقة ارتباطه بالنجمة سيمون. 

وأكد "حميد الشاعري" في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن ارتباطه بالفنانة سيمون غير صحيح وأنها شائعة ليس لها أساس من الصحة. 

وأشار حميد الشاعري، إلى أن سيمون مثل اخته الصغيرة، وأن هذه الشائعة جاءت بسبب أغنية "بتكلم جد" بعد ظهورهم فى هذه الأغنية خرجت هذه الشائعات.  

بحب المهرجانات والراب لاختلافهم وأنا ضد منع المطربين

أكد الفنان حميد الشاعري، تقبله لفن المهرجانات والراب بسبب اختلافهم عن الفن المعروف، قائلا: "بحب المهرجانات والراب لأنهم مختلفين والاختلاف أهم شيء ولما يكون في اشكال موسيقية كثيرة حاجة حلوة".

وطالب حميد الشاعري، بإعطاء الفرصة للشباب بتقديم فنونهم الجديدة، مضيفا: "خلوا الشباب يبدعوا ويطلعوا وأنا ضد المنع والحاجة الحلوة هتتسمع وتكمل والوحشة لا".

وتابع: "المهرجانات التطور الشعبي للأغاني الشعبية، ومفيش اغاني بضايق، وكل اللي وقفت جنبهم في بدايتهم الفنية اشتغلوا معايا ومحدش رفض يعمل شغل معايا بعد ما وصل لمرحلة النجومية".

سيمون حبر سري أسما إبراهيم حميد الشاعرى اخبار التوك شو أخبار النجوم على السوشيال

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