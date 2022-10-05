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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أوبريت لمتنا.. حميد الشاعري ينتظر عرض حلقته في حبر سري

حميد الشاعري
حميد الشاعري

يعيش الكابو حميد الشاعري حالة من النشاط الفني المكثف خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شارك في أوبريت لمتنا، الذي أذيع خلال احتفالات نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وكان ذلك خلال الندوة التثقيفية التي أقيمت خلال احتفالات أكتوبر، كما شارك في الأوبريت نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومنهم مدحت صالح وأحمد سعد من مصر، نوال الزغبي من لبنان، محمد عساف من فلسطين، بلقيس من الإمارات، بدر لشعيبي من السعودية، نداء شرارة من الأردن، فهد الكبيسي من قطر، والطفلة كنزي.

ولاقي الأوبريت نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من الجمهور، وهو من كلمات د. مدحت العدل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف، وقد شارك في غنائه ١١ من نجوم الغناء في الوطن العربي ودوله المختلفة.

واستعاد حميد الشاعري من خلال أوبريت "لمتنا" ذكرياته القديمة مع أوبريت "الحلم العربي" والذي شارك في صناعته منذ سنوات طويلة، وحقق نجاح ورواج كبير، وأيضا أوبريت "هي دي مصر"، لتأتي هذه المشاركة في أوبريت "لمتنا" بروح جديدة تضفي حالة من المودة والحب بين الشعوب العربية، خاصة أن الأوبريت جمع نخبة من نجوم الوطن العربي، وقد غنى كلا منهم بإسم دولة عربية، غي محاولة لم الشمل العربي والعمل على إحياء مشروع الوحدة العربية.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري، أحيا مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية، كان آخرها أول أمس في إحدى الأماكن الشهيرة، كما يحل غدا وبعد غد، ضيفا على برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة قناة "القاهرة والناس".

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