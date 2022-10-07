حدث ليلا |بايدن يحذر من حرب نهاية العالم .. مطرب شاب شهير يعتزل الفن.. وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، عددا من الأخبار .. نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، من أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية في الحرب داخل أوكرانيا هو تهديد حقيقي وخطير.

وقال بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية: " تهديد روسيا باستخدام السلاح النووي يعرض البشرية لخطر حرب نهاية العالم".

وفاة طفل بسبب حبل مرجيحة في الجيزة

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان طفل لقى مصرعه أثناء اللهو بمرجيحة داخل منزل أسرته بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

أعلن مغني المهرجانات مسلم اعتزاله مجال الفن، وأخفى جميع أعماله وصوره عبر حسابه على تطبيق انستجرام منذ قليل في خطوة مفاجئة، وكتب لمتابعيه رسالة غامضة أعلن فيها قراره.

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقوة، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1062 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد من 83 جنيها ، فيما تراجع 138 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1221 جنيهًا.