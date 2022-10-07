مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

أعلن مغني المهرجانات مسلم اعتزاله مجال الفن، وأخفى جميع أعماله وصوره عبر حسابه على تطبيق انستجرام منذ قليل في خطوة مفاجئة، وكتب لمتابعيه رسالة غامضة أعلن فيها قراره.

وكتب مسلم عبر ستوري انستجرام:" سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط ".

واستطرد مسلم قائلا:" بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب.. مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا.. أشوفكم على خير".

اعتزال مسلم

كان من المقرر ان يحتفل مسلم مع محبيه في الزمالك بالنجاح الجماهيري الكبير الذي رافق أغنيته الشهيرة "خطر ياللي سيرتي تعباك"، التي كسرت حاجز 91 مليون مشاهدة على يوتيوب من قبل.

ولكن حفله تأجل لحين إشعار آخر بسبب تصاريح نقابة الموسيقيين، وإيقافه عن الغناء لعدم استيفاء أوراقه، ما أخره كثيرا واختفى عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

قدم مغني المهرجانات مسلم عدد من الأغنيات الناجحة خلال الفترة الماضية، واحتفل من قبل بوصول مجمل أعماله لأكثر من 100 مليون مشاهدة منها هضرب عيار، غمولي عيني، ولكن أنجح ما قدمه مؤخرا كان مهرجان خطر.

وكان قد حقق مهرجان هتنسوني في أحزاني لـ مسلم وفيلو، أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما إحتلت التريند رقم 9.