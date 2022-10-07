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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبل لف على رقبته.. وفاة طفل بسبب مرجيحة في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان طفل لقى مصرعه أثناء اللهو بمرجيحة داخل منزل أسرته بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وكان مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، قد شهد مصرع طفل شنقا أثناء لهوه بمرجيحة داخل منزل أسرته، حيث تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بمصرع طفل أثناء لهوه بمرجيحة داخل منزله وأنقطع الحبل فجأة والتف حول رقبته مما أدى إلى مصرعه شنقا في الحال.

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تفاصيل مصرع طفل بسبب مرجيحة في الجيزة

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى موقع البلاغ تبين وفاة الطفل شنقا بعدما التف حبل المرجيحة حول رقبته أثناء لهوه بها.

وشرحت التحريات الأمنية التي أشرف عليها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل كان يلهو في شقة بمنزل أسرته بمدينة أطفيح، وأثناء لهوه انقطع الحبل والتف حول رقبته مما أدى إلى وفاته شنقا في الحال.

وبسؤال أسرة الطفل لم يشتبهوا في أحد، وتحرر المحضر اللازم وباشرت جهات التحقيق التحقيقات.

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