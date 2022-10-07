مطار القاهرة.. ضبط راكب بحوزته 11 سلاح أبيض وآخر بمخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء، وراكب أخر أجنبي بحوزته مخدرات متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وتحرير محاضر بالواقعة.

الحالة الأولى، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي استوقف أحمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود اجسام معدنية يشتبه ان تكون أسلحة بيضاء، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٧ خنجر و ٤ مطواه وجميعهم ذوي نصل معدني، أفاد تقرير المقدم محمد شاهين من إدارة الحماية المدنية بالمطار، بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك تم ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من المخدرات سجائر الكترونية وخزانات خاصة بهم بداخلهم زيت مخدر ولفافتين من مناديل ورقيه بهم مسحوق الكوكايين المخدر.

تم الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله مأمور الجمرك و ميلاد رسمي مدير الحركة وفي حضور العقيد باسم حجاج وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

أمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول، ما امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال كل راكب الي النيابة المختصة.