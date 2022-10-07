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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله المغازي عن محطات مترو الزمالك وماسبيرو والكيت كات: إنجاز يحسب للدولة

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات مترو "الزمالك وناصر وماسبيرو والكيت كات"، قائلا: ما حدث أمر مفرح للغاية وإنجاز وطفرة في قطاع النقل والمواصلات".


وأضاف عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن خط محطات مترو "الزمالك وناصر وماسبيرو والكيت كات" من أصعب الخطوط التي تم تنفيذها، متابعا: ما تم إنجاز يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية.


وأكمل: حرص القيادة السياسية على تطوير قطاع النقل، إنجاز يحسب لهم، متابعا: ما حدث أمر يدعو للفخر.


واسترسل: القيادة السياسية والشعب المصري نجحوا في تخطي كافة الأزمات التي واجهت العالم السنوات الماضية، وحققت إنجازا كبيرا يشهد له العالم أجمع.

 

عبدالله المغازي مجلس الوزراء محطات مترو الزمالك وناصر وماسبيرو والكيت كات القيادة السياسية قطاع النقل اخبار التوك شو

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