عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض للحفاظ على المحاصيل الصيفية بأسيوط الأحد القادم

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة أسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض (حملة ما بعد المحاصيل الصيفية) موسم 2022 الأحد القادم 9 أكتوبر 2022 ذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الصيفية واستعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بشن مكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الفصلية ولتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

معظمهم طلاب.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل ضحايا حادث طريق أسيوط

مفيش مقاعد في الفصول.. وكيل تعليم أسيوط: لو الصورة صحيحة هعزل مدير المدرسة


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجمعيات والإدارات الزراعية لتسهيل تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.


من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن الحملة القومية لمكافحة القوارض تنطلق الأحد القادم 9 أكتوبر 2022 عقب الانتهاء من المحاصيل الصيفية وذلك للقضاء على القوارض بأنواعها خلال الحملة وتم التنبيه على الدكتور شرين حسين مدير عام المكافحة والمهندس مصطفى محمود مدير إدارة القوارض بتجهيز كل المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة والتنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ الحملة التي تستهدف الترع والمصارف والجسور وتجميعات النخيل والهيش والسكة الحديد بعيدًا عن الكتل السكنية مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية أثناء العمل وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط اخبار زراعة أسيوط المحاصيل الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

انفصلت عن زوجها.. أم تلقي طفليها من شرفة شقتها بحلوان 

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

تفتيش الحقائب وإبراز تحقيق الشخصية|توافد الطلاب في اليوم الأول للدراسة بجامعة أسيوط

ترشيحاتنا

كشكول النصر.. المشير الجمسي وأسرار حرب أكتوبر| القصة الكاملة

رئيس الضرائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 31 ديسمبر المقبل

الصومال: مقتل 19 من ميليشيا الشباب في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي

دينا تبدأ مشروعها الخاص بخط ملابس يحمل اسمها

تمدنا بمزيد من الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والمسلمين بذكرى المولد النبوي

مهلة 11 يوما.. المحكمة الرياضية تهدد الوداد المغربي بقرار قاسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

في عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر

أسود X أسود.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد وفاة طفلتين.. نصائح ضرورية قبل حقنة المضاد الحيوي

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ