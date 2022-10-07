من المسجد النبوي.. هاني سلامة : جمعة مباركة عليكم

شارك الفنان هاني سلامة جمهوره ومتابعيه صورا من أحدث ظهور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "سلامة" من المسجد النبوي وعلق قائلا : من أطهر بقاع الأرض.. #جمعة_مباركة عليكم جميعا بإذن الله.

يذكر أن أحدث أعمال هاني سلامة مسلسل "ملف سرى"، الذي نافس به في السباق الرمضاني المنقضي، وحاز على إعجاب الكثير.



بطولة ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.