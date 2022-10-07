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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

500 شتلة زيتون.. شوارع شرم الشيخ تتجمل بآلاف الأشجار

التشجير عند أيقونة
التشجير عند أيقونة السلام

تتجه مدينة شرم الشيخ نحو التحول إلى مدينة خضراء، خالية من أي تلوث أو إنبعاثات كربونية، لإعلانها مدينة ذكية خضراء خلال مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل بمشاركة نحو 30 ألف شخصية من 197 دولة حول العالم.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة ذكية خضراء من خلال 3 محاور رئيسية، إحداهما التوسع في زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية، والفرعية، والأخرى إنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، ومحطات الدراجات الهوائية التشاركية، وتحويل السيارات الخاصة والعامة للعمل بالطاقة الكهربائية، وأخيرة منظومة تدوير المخلفات.

وأكد المحافظ  أنه جرى إنجاز أكثر من 95% من منظومة تشجير المدينة والتوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، وتعد الحديقة المركزية الجاري إنشاؤها بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي نقلة نوعية في مجال التشجير بالمدينة، و إضافة إلى تجميل وتشجير نحو 15 ميدان والممشى العالمي على جانبي طريق السلام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى زراعة مئات الآلاف من الأشجار بينهم 5 ألاف شجرة زيتون داخل مدينة شرم، وزراعة أشجار النخيل على جانبي 3 طرق رئيسية بالمدينة، بطول 40 كيلو متر لكل طريق، وذلك ضمن إجراءات تحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المحافظة في صدد الإعداد والتجهيز لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون شجرة مثمرة"، ومن المقرر أن يجري زراعة مئات الآلاف من الأشجار المثمرة التي تجود زراعتها بالمحافظة، وسيجري عند زراعة هذه الأشجار الوضع في الاعتبار نسبة الملوحة في الماء والتربة لضمان ازدهار هذه الأشجار، التي ستعد ليس فقط للتجميل بل أيضًا ثروة قومية للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء كانت سباقة في تنفيذ هذه المبادرة، حيث أن كافة الشوارع الرئيسية بجميع مدن المحافظة تتزين بأشجار النخيل المثمرة، والتي تعطي إنتاجية عالية الفعل، ويقبل المواطنين على جني ثمارها كل عام، ومن المقرر أن يجري خلال تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، التنوع في زراعة الأشجار المثمرة.

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اخبار شرم الشيخ شرم الشيخ الخضراء أشجار الزيتون قمة المناخ تشجير

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