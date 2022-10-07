عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقامة على الأراضي الزراعية.. إزالة 24 مقبرة مخالفة في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

 

وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة أزالت سور مخالف بقرية كفر أبو نجم بطول ٣٢م وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بتنفيذ أكبر حملة إزالة في المهد لتعدي علي الأرض الزراعية حيث تم إزالة 24 مقبرة حديثة ومجهزة للبيع كمشروع إستثماري لدفن الموتى خلف جبانة الإبراهيمية على الطريق الدائري وقد تمت الإزالة كليا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

بيطري الشرقية يحرر 12 محضرا ويضبط 98 كيلو لحوم وجمبري فاسدة

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بغيته بإزالة هنجر بدون ترخيص من الصاج والكمر الحديد على مساحة 1000 متر بجوار المنطقة الصناعية التابعة للوحدة المحليه بغيته وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة التعديات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الشرقية الأراضى الزراعية الطريق الدائرى الشرقية بيطري الشرقية المتابعة الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

صلى الله عليه وسلم.. خطيب المسجد النبوي: أجمل صورة وأكمل خلقة

تويوتا هايلاندر 2023 بمجموعة نقل حركة جديدة.. اعرف الأسعار والفئات

تشكيل النصر أمام أبها في الدوري السعودي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

في البيت | بشرى خاصة وعاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة

مسجون منذ 3 سنوات.. من هو أليس بيالياتسكي الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وجمبسوت.... ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة| شاهد

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

مين أحلى.. إطلالات ياسمين عز vs رضوى الشربيني| شاهد

فيديو

جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه .. وفنان يعلن اعتزاله برسالة صادمة |فيديو

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ