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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط " بكيزة " أخطر تاجر مخدرات بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم أول بنها تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من قسم أول بنها يفيد ضبط عنصر اجرامي متخذا دائرة قسم أول بنها مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي والاتجار في المواد المخدرة وتوصلت التحريات ان المتهم يدعي “ر ب” وشهرته “بكيزه” وله معلومات جنائية مقيم منطقة الشدية متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

وفى أحد الاكمنة تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وارسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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